“Forza Italia vuole essere il riferimento dell’Italia che lavora, produce e crea occupazione. Non è un caso se abbiamo scelto di essere al governo, anche in Ministeri come lo Sviluppo economico e l’Agricoltura, perché vogliamo affrontare le grandi questioni dell’economia reale”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo alla convention 'L'Italia del Futuro-Costruttori di futuro a Bergamo e in Lombardia', organizzata a Bergamo dal movimento azzurro. “Senza impresa, commercio, artigianato, agricoltura e libere professioni – ha evidenziato – non si crea ricchezza, né lavoro. Così come non lo si difende. E solo grazie alla forza delle nostre imprese, in special modo le PMI, che abbiamo superato tutte le crisi economiche degli ultimi anni”. “Il tessuto dell’Italia che produce – ha continuato Tajani – rappresenta il sistema vascolare del nostro Paese. Non è un caso se le ‘battaglie’ di Forza Italia tanto a livello locale e nazionale, quanto in Europa, siano sempre tese a sostenere le imprese. E questo perché siamo politicamente convinti che questa rete, in grado di creare occupazione, ricerca e innovazione, sia indispensabile per l’Italia e l’Europa”.