"Dopo il 20 aprile si può iniziare a ragionare per far ripartire tutte le attività all’aperto, bar, ristoranti, agriturismi, palestre, impianti sportivi e piscine per cercare di rimettere in movimento la macchina della nostra economia. Bisogna riaprire laddove si può tornare in zona gialla e all’aperto, dove tutti gli scienziati dicono che il contagio è quasi nullo”. Per quanto riguarda il vaccino di Johnson & Johnson “vedremo cosa diranno gli scienziati, se non si può utilizzare si cominci a lavorare a un accordo con la Russia per utilizzare Sputnik”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ai microfoni del Tg3.