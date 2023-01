"Il sostegno, leale e determinato di Forza Italia al governo di centro-destra, eletto liberamente dai cittadini italiani non può essere messo in dubbio da nessuno".

Lo scrive in una nota il ministro degli Esteri e vicepremier azzurro, Antonio Tajani, che aggiunge: Il presidente Silvio Berlusconi, fondatore e padre politico del progetto che ha portato nuovamente alla guida dell'Italia una coalizione alternativa alla sinistra, ha sempre incoraggiato l'attuale governo. E, come tutti noi di Forza Italia, ritiene indispensabile che questo esecutivo rimanga in carica almeno per i prossimi cinque anni".