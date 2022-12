"In questa due giorni credo sia uscita molto chiara la linea politica da seguire: costruire ponti, dialogare sapendo di avere alle spalle un Paese che non vuole essere rassegnato. Un Paese che vuole mettere a sistema tutte le sue risorse" per rendere l'Italia attrattiva, attraverso la diplomazia economica, dello sport, della cultura, parlamentare, dell'intelligence della difesa e della ricerca, "tutto messo a sistema". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento conclusivo della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Una "due giorni arricchente", ha spiegato il ministro. "Senza politica estera non possiamo far crescere il nostro Paese", ha aggiunto, e portando l'esempio dell'accordo sul tetto al prezzo del gas, ha sottolineato che si è trattato di un "lavoro diplomatico, ma serve per la politica interna: non c'è confine tra politica interna ed estera, c'è l'interesse nazionale". In questa due giorni "abbiamo visto un terreno fertile, un idem sentire, e voi ambasciatori sapete che c'è un governo che non vi lascerà mai soli. Questa è la forza di un governo politico che indica un percorso" e siamo "convinti che si è fatto un passo in avanti, che si esce da qui motivati nelle posizioni, noi politici e voi funzionari", ha affermato Tajani, sottolineando che questo "è l'inizio di un percorso, e continueremo a lavorare in questa direzione".