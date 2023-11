"L'antisemitismo purtroppo ogni tanto rispunta in Europa. Ci sono preoccupanti manifestazioni che vanno assolutamente condannate. Quando vediamo le stelle di David sulle case degli ebrei in Francia... dobbiamo anche spiegare ai nostri figli che non può esserci un odio razziale": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al programma Ping Pong di Radio 1.