"Abbiamo ribadito sia all'Onu che nel Consiglio di sicurezza, prima dell'incontro con il segretario di Stato Blinken, qual è la posizione dell'Italia: lavoriamo alla pace, siamo con l'Ucraina. Sul piano di pace della Cina, non c'è il riferimento ad aggressore ed aggredito... Ma il fatto che anche Zelensky voglia parlare con Xi vuol dire che bisogna lavorare per la pace. E comunque all'Onu si è visto che la maggior parte dei Paesi del mondo sono dalla parte della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Mezz'ora in più rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky.