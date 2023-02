L'aggressione illegale e ingiustificata della Russia non è solo una chiara violazione della carta dell'Onu e una minaccia alla sicurezza e stabilità internazionale ma anche causa di una interruzione sistematica" dei canali di approvvigionamento "con multiple conseguenze che colpiscono in gran parte i Paesi piu' vulnerabili nel sud del mondo": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina, dove ha rilanciato la necessità di una "free zone" intorno alla centrale di Zaporizhzhia, del rinnovo dell'accordo sul grano e di una riforma del Consiglio di Sicurezza che coinvolga altri Paesi. "Gli attacchi della Russia sono inaccettabili e vanno fermati subito, non siamo contro i cittadini russi ma a favore della democrazia, della libertà e delle regole internazionali", ha aggiunto, invocando una "pace giusta".