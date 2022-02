"Proseguono i preparativi per la prima aberrante fiera dell'utero in affitto in Italia. Nonostante le rassicurazioni di Sala, è di questi giorni l'invito a partecipare numerosi alla fiera 'Un sogno chiamato bebè' di Milano, pubblicato sulla pagina social degli organizzatori. Ottimo tempismo: nel frattempo, in terra ucraina molti neonati 'non ancora consegnati ai compratori' rischiano di rimanere apolidi nel mezzo di un conflitto, dimostrando l'assurdità e la pericolosità dell'utero in affitto. Vorrei ricordare al Sindaco di Milano che l’articolo 12 della legge 40 punisce con il carcere e con una multa chiunque 'in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità'. Beppe Sala si attivi immediatamente per impedire questo scempio. La Lega, con ogni strumento, continuerà la sua battaglia perché i bambini non possano mai essere venduti, e le donne sfruttate".

Sono le parole di Simona Baldassarre, europarlamentare Lega e responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega