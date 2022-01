“Pur condividendo le misure introdotte con il sostegni-ter a supporto delle imprese maggiormente colpite dalla pandemia e in contrasto al caro bollette, appare tuttavia improprio l’intervento sulla cessione del credito del superbonus, previsto nel decreto da poco approvato in CDM, che limita esclusivamente ad un solo passaggio la cessione del credito. I continui cambi delle regole in corso sono nefasti per le imprese e le famiglie che si trovano a dover modificare programmazioni e soprattutto contratti già in essere. Così facendo, il superbonus non rappresenta di certo un volano per l’economia. Saranno infatti moltissime le imprese, soprattutto piccole e medie, che si troveranno in seria difficoltà, per non parlare delle famiglie che dovranno far fronte ai lavori a proprie spese. Non si penalizzi l’intero settore per colpa di qualche furbetto che approfitta del superbonus, ma si attivino maggiori controlli, per garantire certezze e stabilità del sistema. Forza Italia è per regole certe che favoriscano l’impresa e quindi il lavoro, e con questo spirito presenteremo i nostri emendamenti al decreto”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze.