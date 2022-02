“Forza Italia aveva da subito richiesto l’intervento del Governo attraverso un nuovo decreto per correggere le misure restrittive sul Superbonus adottate nel Sostegni ter. Senza dubbio da condannare e contrastare le innumerevoli frodi che le cessioni del credito hanno creato, ma non si potevano penalizzare imprese e famiglie per colpa dell’attività illecita di qualcuno. Bisognava agire con tempestività, e il decreto era l’unica via, per evitare il collasso del sistema. Bene, quindi, le cessioni ora concesse con i controlli attraverso un codice identificativo, mentre sono più che condivisibili le sanzioni anche penali per chi certifica il falso tenendo presente una cosa: il sistema-impresa si basa su regole certe e strutturali. E’ deleterio cambiare radicalmente, di volta in volta, le norme in corso. Per perseguire la crescita del nostro PIL, le imprese necessitano di una capacità di programmazione che è possibile solo con la stabilità normativa”.



Lo dichiara la senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze, Roberta Toffanin.