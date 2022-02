“Leggiamo con piacere le dichiarazioni del ministro Orlando sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come segno di coesione sociale e sinonimo di civiltà, in seguito all’approvazione ieri in Cdm della norma che introduce, per le imprese edilizie che vogliono operare nell’ambito delle ristrutturazioni coperte dai benefici fiscali, l’obbligo di applicare i contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali. Siamo felici che il ministro la pensi come noi del Movimento 5 Stelle e quindi siamo certi che, a questo punto, verrà condiviso dal governo il nostro emendamento al Sostegni ter in tema di qualificazione delle imprese”.

Così Iunio Valerio Romano, capogruppo del M5S in commissione Lavoro del Senato e vicepresidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.