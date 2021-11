Roma, 8 nov. - "Mai come in questa stagione, il nostro Mezzogiorno ha l'occasione di poter ripartire con prospettiva e grande espansivitá. La prossima manovra dovrà contenere misure capaci di stimolare le nostre comunità. Per farlo, via le vecchie resistenze e inutili distinzioni: no al limite Isee per l'accesso al Superbonus per i proprietari di abitazioni unifamiliari. La Lega lavora ad un suo superamento: al Sud servono misure capaci di rivitalizzare settori strategici e di far muovere un'economia spesso lenta e macchinosa".



Così il senatore della Lega Pasquale Pepe, capodipartimento per il Mezzogiorno del partito.