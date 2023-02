Intervenendo a Super Partes su Canale 5, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, ha ribadito la necessità di sbloccare i crediti: “Le scadenze entro cui completare i lavori sono alle porte. Se entro quelle scadenze, il 31 marzo per le unifamiliari e il 31 dicembre per i condomini, non si chiuderanno i lavori per l’aumento di almeno due classi energetiche, dovranno restituire i soldi, con probabili sanzioni, all’Agenzia delle Entrate. Imprenditori e professionisti – aggiunge Mazzetti – sono giustamente sul piede di guerra, al pari dei cittadini. Secondo i dati, sono 60mila aziende a rischio chiusura, più tutti professionisti che ci lavorano, più i cittadini che hanno case sotto cantiere e inagibili e con il già detto rischio restituzione. Il problema è stato il decreto anticorruzione del novembre 2021 che ha inceppato tutto il meccanismo. Occorre agire con urgenza”. Nei prossimi giorni, infatti, verrà discussa la mozione di Mazzetti in cui sono contenute diverse proposte per lo sblocco dei crediti fermi, tra cui la frazionabilità e l’eliminazione della responsabilità solidale per liberare i crediti bloccati con l’apporto delle partecipate pubbliche. “Il governo ha ereditato un problema enorme che ai governi precedenti era sfuggito di mano. A noi l’onere di provare a salvare imprenditori, professionisti e cittadini: è una scommessa che non ci possiamo permettere di perdere”, ribadisce Mazzetti.