"I progressi nello sblocco dei crediti fermi premiano l'impegno di Forza Italia. Abbiamo lavorato tutti insieme per un obiettivo e i risultati già ci sono: tavolo di ascolto, proposte per sblocco, confronto parlamentare. Plaudo al governo per aver compreso la rilevanza del problema aprendo a delle soluzioni che, come nel caso degli F24, possono dare grande contributo. È la strada corretta. Forza Italia si conferma un presidio dell'Italia produttiva, del Paese reale in Parlamento. Proprio per questo seguiremo gli sviluppi e, se ci sarà bisogno, proporremo altre modifiche. Così in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.