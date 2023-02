“Diverse regioni a guida Centrodestra stanno facendo passi avanti concreti per acquistare i crediti fiscali fermi, con l’obiettivo di sbloccarne almeno una parte e soprattutto con l’obiettivo di ridare fiducia agli operatori e al mercato”, spiega Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che aggiunge: “È chiaro e soprattutto è fondamentale che le regioni facciano tutte le verifiche e che adottino dei limiti, come l’obbligo di lavori svolti su territorio regionale; una volta completati questi passaggi, potranno acquistare una parte della mole di crediti fermi; preme però esprimere un forte apprezzamento per questi enti, che dimostrano coscienza del problema e si attivano per salvaguardare le imprese della filiera edile e l’indotto connesso, vera forza motrice del Paese. Sappiamo bene che se si ferma la filiera edile, le ripercussioni arrivano a tutti. Auspico, per questo, che tutte le altre regioni o gli altri enti che ne hanno possibilità seguano di Basilicata, Piemonte e Sardegna, dopo l’esempio dato dalla provincia di Treviso”. “Il blocco alla circolazione dei crediti – prosegue Mazzetti – sta alimentando un clima di rabbia e sfiducia, come dimostrano le molte cause legali che stanno partendo. Per questo, serve uno sforzo comune per la distensione e la riappacificazione, per evitare ulteriori problemi come i contenziosi. È bene che si tentino tutte le strade possibili per sbloccare i crediti: quella dell’acquisto da parte delle regioni è una da provare assolutamente, a cui si aggiungono le proposte contenute nella mozione di Forza Italia a mia prima firma che inizierà l’iter parlamentare alla Camera dei Deputati il 27 febbraio”, conclude Mazzetti.