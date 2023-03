"Accogliamo con estremo favore l’atteso chiarimento da parte di Istat, dopo quello di Eurostat, sui crediti derivanti dai bonus edilizi che, come ben spiegato, sono già contabilizzati nel bilancio dello Stato”. È il commento di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente, che prosegue così: “Abbiamo sempre sostenuto che questi crediti fossero pagabili, abbiamo aspettato la conferma definitiva da parte dei due enti di statistica, prima quello europeo poi quello italiano, entrambi enti autorevoli e incontestabili, che non fanno diritto ma danno indicazioni che la politica dovrebbe ascoltare e possibilmente seguire”. “La politica adesso è chiamata a fare le scelte – sottolinea Mazzetti – e la scelta più giusta è intervenire per sbloccare i crediti incagliati, in modo urgente e risolutivo. Contestualmente, dobbiamo studiare incentivi strutturali e ragionati per concretizzare gli obiettivi energetici e di contrasto al rischio sismico, con percentuali inferiori e soprattutto progressive per agevolare i meno abbienti”. “Come Forza Italia – ricorda Mazzetti prima firmataria – abbiamo presentato una mozione contenente un pacchetto di azioni e proposte per far ripartire il mercato del credito, ridando fiducia a un settore oggi fortemente preoccupato”. “Un parere tecnico così affidabile come quello di Istat – ribadisce – deve essere il fondamento di una scelta politica chiara, nell’interesse di tutto il Paese: sbloccare subito i crediti e pagare famiglie e imprese del settore edile che, dati alla mano, ha trascinato la nostra crescita. Anche questo è incontrovertibile, sempre secondo Istat”. “Per questo, sono certa che a breve il tavolo tecnico convocato da governo e ministri competenti insieme alle categorie economiche e agli ordini professionali si riunisca a breve per risolvere la questione”, conclude la parlamentare azzurra.