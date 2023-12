"Sul Superbonus passa la linea del buonsenso e del buongoverno di Forza Italia. Cittadini e cantieri ancora aperti possono tirare un sospiro di sollievo: il 110% rimarrà in vigore i redditi bassi e si procederà ad una sanatoria per scongiurare la restituzione delle somme per chi non terminerà i lavori entro il 31 dicembre. Continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024. Forza Italia dimostra ancora una volta il suo impegno per i cittadini e le imprese, garantendo una chiusura regolare dei cantieri senza penalità.

Questo risultato, ottenuto anche grazie all'opera del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, testimonia la nostra costante attenzione alle necessità dei cittadini, delle imprese ed in questo caso del mondo dell'edilizia". Così in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.