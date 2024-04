“L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) conferma i danni che Conte e il M5s hanno arrecato al Paese. Il Superbonus, che loro spacciavano per gratuito, in realtà è costato molto caro ai cittadini e ai conti pubblici. È grave che Conte, anziché trovare un barlume di coraggio per chiedere scusa, vada ancora in giro a raccontare bugie, inventandosi dati e storie per giustificare e nascondere questo effetto sconsiderato sull’economia nazionale che le loro folli politiche assistenzialistiche hanno provocato.

Per fortuna il Governo di Giorgia Meloni con saggezza è intervenuto salvando i conti pubblici, ma senza questa voragine si sarebbe potuto fare molto di più per gli italiani”. Lo aggiunge in una nota il senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari costituzionali.