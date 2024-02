“Più passa il tempo, più l’impatto del Superbonus sui conti dello Stato diventa disastroso. Nel dicembre scorso l’ammontare è salito a 135miliardi di spesa. Più o meno, cinque manovre di bilancio. Soldi, dunque, che sarebbero potuti servire per sanità, scuola, pensioni e famiglie. E che invece, Conte e Pd, in nome di una propaganda di basso livello, hanno sperperato per far ristrutturare seconde case, dimore di lusso e persino castelli. Altro che politiche sociali, il Superbonus è un regalo ai ricchi a danno di poveri e classe media”. Lo afferma il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.