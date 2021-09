"La decisione di prorogare il Superbonus 110% al 2023 è una bella notizia e dimostra che il governo sta andando nella giusta direzione, che è quella da sempre indicata da Forza Italia. Ci siamo battuti sin dal primo istante in Parlamento per difendere, estendere e prorogare uno strumento così importante e una leva di redditività e sviluppo per settori strategici come quello edile, anche nell'ottica della transizione ecologica. Questa misura infatti sarebbe stata incompleta se non ci fosse stata anche una semplificazione di tutte le procedure che ne consentono l'accesso e un ampliamento della platea dei destinatari. Perciò nei mesi scorsi Forza Italia ha insistito convintamente, riuscendo a portare a casa il risultato. Quello di oggi è un ulteriore grande successo per noi che abbiamo sempre ritenuto indispensabile una proroga del Superbonus, una misura che consideriamo un volano per la nostra economia e uno strumento essenziale per favorire il processo di transizione ecologica".



Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente del partito