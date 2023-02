"La norma che prevede il blocco alla cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edili farà perdere nell’edilizia privata centomila posti di lavoro e molte imprese chiuderanno. Serve, invece, con la massima urgenza sbloccare i crediti fiscali legati agli ecobonus che ingolfano i cassetti fiscali di migliaia di imprese. Il provvedimento del Governo viaggia nella direzione opposta a quella che serve alle imprese, rischiando una crisi del comparto e della filiera delle costruzioni, con impatti potenzialmente devastanti”. Lo afferma Andrea Bottai, Presidente Confapi Aniem Toscana, che spiega: “Prendere decisioni di questo tipo da un giorno all'altro mette sia i committenti sia le imprese di costruzione di fronte a enormi difficoltà. In questo modo non è possibile pianificare le attività future. Questa misura mortifica ulteriormente le imprese edili che già hanno pagato molto negli ultimi mesi a causa delle continue modifiche legislative. Imprese che tra l'altro stanno pagando a carissimo il prezzo aver rispettato una legge dello Stato.

Tutto questo avrà una ripercussione non solo sull'economia ma rallenterà transizione energetica. La strada intrapresa è avventata, serve coinvolgere le banche per svuotare i cassetti fiscali e al Governo e le Istituzioni chiediamo di garantire norme chiare e di non cambiare le regole del gioco. Le imprese edili toscane hanno lavorato e - seppur con difficoltà - hanno “retto il colpo” di questi anni di pandemia, guerra, caro materiali e caro energia. Adesso affrontiamo un periodo delicato ed è necessario da parte delle istituzioni un impegno straordinario nel supporto delle aziende per garantirgli di poter lavorare in un clima di stabilità”.

Il Presidente Bottai conclude: “Ci aspettiamo risposte dal Governo di sostegno al comparto che possano collocarsi con le risorse poste in essere dalla Regione Toscana sul PNRR e previste anche dal Piano di Sviluppo Regionale”.