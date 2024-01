"Personalmente è molto simpatico. Io risulto antipatico? Forse perché il mio lavoro da senatore mi porta ad informarmi e a voler informare e questo a volte viene interpretato come atteggiamento da primo della classe". Così su Matteo Renzi il segretario di Azione, Carlo Calenda, parlando a 'Un Giorno da Pecora'.

"Per Letta io non sono in grado di andare d’accordo con nessuno? Questa è una sciocchezza. Per Meloni 16 mesi fa andava tutto male e ora tutto bene, per il Pd il contrario: queste sono tutte e due cavolate però" aggiunge.

Capitolo a parte per il superbonus: "È una follia, il provvedimento più di destra che sia stato fatto".

"Da quando sono entrato in politica ho perso circa 500mila euro l'anno rispetto al mio precedente stipendio. Tutti fanno conferenze etc., non solo Renzi. Gli unici due pirla siamo io e Giuseppe Conte", aggiunge.