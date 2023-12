"Considero il superbonus, per come è stato fatto, la più grande abiezione che questo Paese abbia messo in piedi con le finanze pubbliche e ci hanno rimesso scuola e sanità". Sono le parole di Carlo Calenda a 'Radio Anch'io' su Rai Radio Uno. Secondo il leader di Azione "è giusto che chi ha i lavori in corso sia tutelato quanto meno dalla bancarotta".