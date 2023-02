“Il decreto legge che ha messo fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti sul Superbonus avrà pesanti ricadute sull’economia italiana. Basti pensare ai 15 miliardi di euro incagliati, alle 25mila imprese a rischio fallimento e ai posti di lavoro persi. In una già difficile e incerta congiuntura economica, con Giorgia Meloni aumenta il rischio recessione. L’impatto del Superbonus sul PIL è stato in questi anni pari all’1% inoltre, secondo uno studio Nomina e Ance, la misura ha generato ben 56 miliardi di euro di controvalore economico, compensando ampiamente l’investimento iniziale. Da quando è al governo Giorgia Meloni non solo ha disatteso totalmente le sue promesse elettorali, ma si è dimostrata anche la più fedele esecutrice delle politiche di austerity dimenticando che la storia ha già dimostrato quanto fallimentari siano per la nostra Italia”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.