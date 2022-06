“Lo sblocco della cessione dei crediti è la conditio sine qua non è per salvare 47 mila posti di lavoro. L’allarme di Confartigianato conferma il legame fra il Superbonus al 110% e gli effetti benefici sull’economia incluso l’incremento dei posti di lavoro. Il governo non può abbandonare questi lavoratori e un settore che ha contribuito in modo concreto negli ultimi due anni ad avvicinare l’Italia al raggiungimento degli obiettivi della transizione sostenibile. Sbloccare 5,2 miliardi di crediti legati al Superbonus è una necessità, basta indugi”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.