In un'intervista oggi su La Stampa, il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro ha commentato le parole del premier Draghi di ieri in conferenza stampa sul Super Bonus, affermando che "quella del premier non è altro che una grande bugia".

"Draghi continua ad attribuire al Super bonus 4 miliardi di euro di truffe, quando invece le operazioni fraudolente registrate finora intorno a questa misura valgono solo 180 milioni. Vale a dire il 3% di quei 4 miliardi. Non lo dico io, lo dice il direttore dell’Agenzia delle entrate in una recente audizione in Parlamento" ha dichiarato Fraccaro.

"Dobbiamo innanzitutto modificare il decreto truffe, in modo che il sequestro delle procure non venga fatto a monte, bloccando la cedibilità del credito in via preventiva, ma a valle. Se vogliamo evitare le truffe, si va a controllare il cantiere quando è in opera - ha spiegato il pentastellato. Come accade per i mutui, ad esempio, si potrebbe mandare un perito per un controllo direttamente nei cantieri. Ma queste modifiche vanno scritte insieme agli operatori del settore, dalle banche alle imprese: cosa che il governo evidentemente non ha fatto".

Superare l'empasse? "La volontà parlamentare c’è sempre stata ed è ampia. Il problema è che troppo spesso il governo scrive una norma e la approva senza alcun confronto con il Parlamento. E così facendo, capita che non sia consapevole di alcune conseguenze dei provvedimenti che adotta, perché nessuno è onnisciente. Serve un po' meno arroganza e un po' più condivisione. La stessa condivisione - ha concluso Fraccaro - richiesta dal Presidente della Repubblica nel suo discorso".