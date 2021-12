"Oggi entra in vigore il super green pass. Vorrei appellarmi ai cittadini: chi ancora non si è vaccinato, si prenoti. Non solo per avere il “lasciapassare” ma per tutelare la sua salute e quella dei suoi cari. Un Natale in famiglia e in sicurezza è quel che vogliamo tutti". E' l'appello della Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.