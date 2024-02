"Si è consumato ieri sera il 14mo suicidio in carcere nel 2024, quasi uno ogni due giorni, è successo Verona, nella sesta sezione del penitenziario. Un detenuto che era stato dimesso da qualche giorno dal reparto psichiatrico, ha deciso ieri di impiccarsi. I malati psichici non dovrebbero stare in carcere, ci meravigliamo per quello che accade in Ungheria, ma in Italia lo Stato è “fuorilegge”. Andrebbero inseriti nelle Rems, strutture sanitarie di accoglienza per chi ha commesso dei reati ma è affetto da disturbi mentali. Andrebbero creati nuovi posti in queste strutture e invece le liste d’attesa sono infinite e con esse si allunga la lista dei suicidi nelle strutture penitenziarie. L’infermo di mente, il socialmente pericoloso, è ancora più solo di prima in carcere. Il carcere non rieduca e non protegge. Bisogna intervenire davanti a questa strage, ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato".

Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, commentando il suicidio di un detenuto avvenuto nel carcere di Verona Montorio.