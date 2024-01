Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonacci si dice favorevole a "una regolamentazione del fine vita". Intervenendo a 'Omnibus', su La 7, Bonaccini ha dichiarato in merito all'astensione della consigliera regionale Anna Maria Bigon: "Io la voterei, ma ho rispetto per chi non è d'accordo. Non credo che ci saranno sanzioni nel Veneto, del resto la grande spaccatura è nel centrodestra".