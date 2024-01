"La conferenza stampa convocata oggi da De Luca per chiedere le dimissioni al Ministro Fitto, con la minaccia finanche di denunciarlo, è stata l'ennesima sceneggiata inutile. Il governatore della Campania, campione di chiacchiere e record negativi, non sa più come nascondere i suoi disastri ed allora pensa di distogliere l'attenzione gettando fango sul Governo. Ma questo trucco mediatico, purtroppo per lui, non funziona più". Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania contro il Ministro per il Sud Raffaele Fitto. "L'Italia, grazie proprio al lavoro portato avanti dal Ministro Fitto, ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr (non a caso è stata già pagata la quarta rata e si è in attesa della quinta) che, grazie alla rimodulazione del Piano da lui voluta, porterà risorse anche per il Sud. Le critiche alla Zes Unica, poi, sono totalmente infondate e dimostrano che De Luca non sa neanche di cosa sta parlando.

La Zes, infatti, rappresenta un'importante opportunità di sviluppo e di attrazione degli investimenti, che insieme all'utilizzo efficace delle risorse europee e nazionali, renderà il Mezzogiorno d'Italia un riferimento importante non solo del nostro Paese ma di tutta l'Europa. Noi alle sue critiche rispondiamo con i fatti dopo appena un anno di governo. De Luca, invece di parlare a vanvera, entri nel merito delle questioni spiegando piuttosto come ha speso i numerosi finanziamenti europei arrivati alla Regione Campania nel corso degli ultimi anni. Siamo certi, però, che non lo farà mai e che invece continuerà ad evocare mostri che non esistono. La sua parabola politica è ormai sul viale del tramonto" conclude Vietri.