“Il concorso per assumere 2.800 tecnici al Sud nella pubblica amministrazione è una sfida vinta da Forza Italia. Ideato dai nostri Ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna, è particolarmente importante in un momento di notevole difficoltà per il Mezzogiorno. Una grande occasione per garantire un futuro a migliaia di giovani professionisti che vogliono impegnarsi nelle proprie comunità. Oltre il 30% dei candidati ha infatti meno di trenta anni ed è altamente qualificato con nuove competenze necessarie a svecchiare la Pubblica amministrazione, biglietto da visita di un Paese e passo decisivo per ridurre il gap con le aree più progredite dell'Unione Europea anche attraverso una profonda trasformazione digitale dell’organizzazione tecnico-burocratica. Parte dal Sud la svolta per modernizzare il Paese”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.