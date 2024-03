Il governo non ha mai lasciato trasparire la volontà di “tagliare” i progetti per il Pnrr senza alcuna motivazione. I finanziamenti sono soggetti ad una metodologia operativa che rispetta i criteri di fattibilità e che è la stessa applicata anche per lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione. Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo al convegno “Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno” promosso a Napoli dalla Cgil.

Fitto ha analizzato la strategia del governo riguardo all’impiego dei fondi del Pnrr e dei fondi per lo sviluppo e la coesione, allontanando le critiche mosse dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Attraverso la fase di monitoraggio dei progetti da presentare nell’ambito del Pnrr, monitoraggio fatto come iniziale momento di verifica, ci siamo resi conto che molti progetti, con certezza assoluta, non sarebbero stati realizzati nei tempi fissati per giugno 2026 e non corrispondevano ai requisiti del Pnrr - ha spiegato Fitto -. Come sappiamo la mancata approvazione dei progetti, determina un grave danno, ossia la revoca del finanziamento ma anche la necessità per il governo di trovare un nuovo finanziamento perché giuridicamente la realizzazione di quelle opere nel frattempo diventa vincolante per il governo stesso", ha aggiunto. Fitto ha anche ricordato che la manovra correttiva “è stata approvata dalla Commissione europea, dopo centinaia di riunioni, e dal Consiglio europeo” che è l'organismo che più “ha determinato un profondo cambiamento del Pnrr, perché sono state rideterminate la terza e la quarta, e sono stati modificati gli obiettivi dalla quinta a alla decima rata", ha spiegato.