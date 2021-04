“In attesa che anche i più riottosi all’evidenza si mettano l’anima in pace, elaborando il lutto dell’inconsistenza delle loro narrazioni, uno fra tutti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è bene sottolineare che il lavoro del ministro Carfagna ha portato anche al reintegro dei 15,5 miliardi di Fondo di Sviluppo e Coesione usati a copertura del Recovery Plan. L’ennesimo legittimo atto a favore del Sud che sancisce, ancora di più, una netta rottura con le politiche del recente passato. Il Mezzogiorno nei prossimi anni avrà a disposizione oltre 200 miliardi di euro in investimenti che ne dovranno cambiare il volto e la sostanza, rendendolo più moderno e attrattivo. Di certo, la sfida del futuro è fare in modo che tutto segua un iter corretto, impedendo ingerenze malavitose e quant’altro. Una sfida che vede coinvolti il governo, il Parlamento e le amministrazioni locali. Nella speranza che chi continua a insinuare dubbi infondati non anteponga il proprio ego alla crescita e lo sviluppo dei territori che è chiamato a governare”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis.