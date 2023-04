"Sanno dello #stupro di una #minorenne alla festa del proprio partito, restano in silenzio per 6 mesi, ma chiedono le dimissioni di #Valditara per una brutta scazzottata fuori da un liceo. 6 mesi di silenzio. La Festa dell’Omerta’. #10aprile #Pasquetta". Questo il tweet del giornalista Giorgio La Porta su Twitter.

