"Dal 2019 ad oggi il progetto Stretto di Messina ha richiesto un adeguamento per motivi ambientali e per motivi economici. Occorrono investimenti più importanti della finanza pubblica per non pesare sulla collettività con pedaggi che sarebbero insostenibili". Lo afferma il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.