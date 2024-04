"Il bilancio del terribile incidente di Suviana purtroppo si conferma gravissimo. Esprimo il più profondo cordoglio per le 7 vittime di questa immane tragedia e tutta la mia solidarietà ai loro familiari. In attesa che vengano appurate le cause dell'esplosione che si è verificata presso la centrale idroelettrica, dobbiamo ribadire la necessità di intensificare i controlli e valutare degli incentivi per chi rafforza gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro e la formazione dei dipendenti.

In questo momento il nostro ringraziamento va ai soccorritori per aver operato senza sosta e con sacrificio in queste ore così drammatiche". Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.