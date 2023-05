“Il 23 maggio è una data da commemorare, ma soprattutto da ricordare perché è da lì che è iniziato un lungo e difficile percorso di emancipazione dalle logiche criminali di violenza e di morte. La lotta a tutte le mafie è un cammino che continua ancora oggi, sostenuto da chi su più fronti e a tutti i livelli crede nella forza della legalità, della democrazia, da chi lavora ogni giorno per difendere la libertà. Il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie, degli uomini con i quali condivideva il rischio quotidiano, ha portato il paese a fare una scelta e a scendere in campo, ognuno nel proprio ruolo, per strappare alla criminalità la vita di tutti noi. La testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita nel contrasto al crimine organizzato, quindi, è un prezioso contributo, indelebile nella memoria degli italiani”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.