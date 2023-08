"Ma a Francesco #Rocca, presidente della Regione Lazio, non viene in mente di aver fatto un errore madornale nell’assumere Marcello De Angelis come responsabile della comunicazione istituzionale? Oltre a essere un fascista conclamato con alle spalle una condanna per associazione sovversiva e banda armata, #MarcelloDeAngelis continua a contestare la matrice fascista della #stragediBologna, riconosciuta da una sentenza definitiva. Cosa aspetta Rocca a rimuoverlo? Quale altra bestialità deve dire? È disonorevole che un tale personaggio rivesta ruoli istituzionali": lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Laura Boldrini.