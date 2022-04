"Il disappunto del presidente della Lombardia Fontana e del sindaco di Milano Sala per il taglio dei militari impegnati nell’operazione ‘Strade Sicure’ è lo stesso di tanti amministratori locali che vedono i propri territori e le comunità privati di un importante presidio di sicurezza. Lo Stato non può e non deve arretrare nel controllo del territorio”. Lo ha affermato Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno.

“Dobbiamo guardare al tema della sicurezza con pragmatismo: le Forze di Polizia sono sotto organico. E in attesa che gli investimenti che abbiamo avviato, anche nell’ultima legge di bilancio, riescano a colmare la mancanza di uomini, è indispensabile collaborare", aggiunge il deputato della Lega. "In questo momento - conclude Molteni -, abbiamo bisogno del supporto dei nostri militari”.