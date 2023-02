“Più licenziamenti in Italia e più inquinamento nel mondo, nessun aiuto all’ambiente ma solo un enorme regalo alla Cina: ignoranza e ideologia, o ci sono dietro anche altri interessi?”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato con Affari italiani la decisione del Parlamento europeo di fermare la vendita di auto a benzina e diesel nell’Ue dal 2035. Lo si legge in una nota. “Io come ministro dei Trasporti, con la Lega e il governo, farò di tutto per difendere l’interesse nazionale italiano”, ha aggiunto.