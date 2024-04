Le voci che vorrebbero Stellantis lontana dall'Italia sono soltanto fake news. Noi qui ci sentiamo a casa e non abbandoneremo mai un mercato nel quale siamo leader con più del 34 per cento della quota. Lo ha dichiarato l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, in occasione dell’inaugurazione del nuovo eDct plant di Mirafiori. “Abbiamo capacità, idee e progetti per tenere fede ai nostri impegni”, ha concluso.