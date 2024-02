"Ha ragione @ellyesse quando propone al Governo di valutare l’ingresso in Stellantis. Occorre tutelare i lavoratori e avere uno Stato che definisca gli asset strategici su cui puntare. Non possiamo avere un paese senza una politica industriale. Non c’è più tempo!". Lo scrive su x Marco Sarracino, deputato e responsabile coesione, sud e aree interne della segreteria nazionale del Pd.