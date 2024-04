"Dopo essere andato a trattare in UE sostanzialmente per conto di Stellantis in cambio di una pacca sulle spalle, mi aspetto che come minimo il Ministro Urso porti Tavares a sedersi al tavolo su Stellantis. Se domani non ci sarà l'Amministratore Delegato dell'azienda, sarà un fallimento già in partenza. Urso si faccia sentire e lavori seriamente per garantire un futuro agli stabilimenti Stellantis e all'intera filiera". Lo afferma in una nota Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.