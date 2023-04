"Ho chiesto al presidente della commissione Attività Produttive della Camera Gusmeroli di convocare in audizione il management del gruppo Stellantis e le organizzazioni sindacali per approfondire le prospettive produttive ed occupazionali dello stabilimento di Melfi in Basilicata.

Nel corso degli ultimi anni, ed in particolare negli ultimi mesi, è cresciuta di molto la preoccupazione sulla tenuta produttiva dell’impianto lucano. L’ultimo campanello di allarme è quello relativo alla notizia del trasferimento di circa 70 lavoratori da Melfi a Pomigliano. Proprio in considerazione della rilevanza che riveste il tema Stellantis, in termini generali e in particolare per quel che concerne lo stabilimento di Melfi, mi auguro venga accolta la mia richiesta di convocare al più presto in audizione presso la commissione i rappresentanti del gruppo e i sindacati per conoscere le dinamiche in atto e, soprattutto, le ricadute sui livelli occupazionali riguardanti Melfi".

Così il capogruppo del Pd in commissione Esteri Enzo Amendola, deputato eletto in Basilicata.