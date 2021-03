"In questo momento Salvini non ha molto da lamentarsi, ha ottenuto un condono fiscale. È un segnale al suo secondo partito di riferimento, quello degli evasori". Lo ha dichiarato Stefano Feltri, giornalista e direttore di Domani, in collegamento con lo studio di Otto e mezzo, programma d'approfondimento condotto da Lilli Gruber su La7.