Il generale Mario Mori, assolto in appello nella vicenda della trattativa Stato-Mafia, merita la nomina di senatore a vita. Matteo Salvini concorda di fatto con la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista: "Appoggio di cuore. Anni di accuse infondate, calunnie e sofferenza non potranno essere cancellati, ma l'onore e la riconoscenza al generale e all'Arma, da sempre in prima fila nella lotta alle mafie, devono essere tributati".