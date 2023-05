“Il voto sul pubblico interesse dello stadio della Roma è un fatto molto positivo

Un volano di crescita e lavoro per tutta la città, in un quadrante che dovrà garantire sostenibilità e infrastrutture. Era il nostro piano: per questo Italia Viva ha votato convintamente a favore”.

Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia Viva