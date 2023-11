"Sonora bocciatura dal Tar sullo stadio per il Sindaco Nardella, da noi definito questuante per la sua indole di chiedere soldi a chiunque per qualsiasi cosa (vedi anche per l'impianto Padovani)-affermano Giovanni Galli e Barbara Nannucci, rispettivamente Consigliere regionale e Segretaria fiorentina della Lega." "Oltretutto, l'amministrazione comunale "manifesta stupore" per la decisione presa dal Tribunale e tale atteggiamento testimonia ancor di più l'inettitudine di chi governa la città -proseguono gli esponenti leghisti." "Ed ora? Altro ricorso che non sortirà risultato differente ed i fatidici 55 milioni di euro rimarranno una chimera, mentre aumenteranno, inevitabilmente, le spese a carico di tutti i cittadini per questi pronunciamenti-sottolineano i rappresentanti della Lega" "Sapete cosa c'era scritto nei famosi documenti secretati chiesti a più riprese da Nardella? Una semplice frase: siete degli incompetenti!-insistono Galli e Nannucci." "Riguardo ai tifosi viola, immaginiamo il loro sconforto per l'ennesima brutta figura in una fiction che pare, purtroppo per loro, non avere fine.

Ora, dopo il ricorso perso al Tar, via a quello al Consiglio di Stato contro la predetta sentenza; dopodiché, quando anche il Consiglio di Stato gli darà torto, Nardella s'appellerà all'Onu?-concludono ironicamente Giovanni Galli e Barbara Nannucci."