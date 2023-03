"L'errore sta a monte della prevedibilissima bocciatura UE: nulla contro la Fiorentina, ma i soldi del Pnrr dovrebbero essere usati per ben altri progetti, non per uno stadio privato, progetti di cui Firenze ha disperatamente bisogno. Trovo incomprensibile che Nardella si sia incaponito per questo progetto quando avrebbe potuto lasciare mano libera a Commisso, che era più che disponibile molti anni prima. Così facendo Firenze ha perso l'Europa e rischia di perdere Commisso. Proprio per cercare di coinvolgere i privati, con le loro competenze e risorse, in progetti rilevanti per la collettività nel nuovo codice degli appalti abbiamo valorizzato la buona pratica del partenariato pubblico-privato". Così in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII Commissione lavori pubblici.