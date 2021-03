"Se il vaccino russo funziona in molti Paesi, e vicinissimo a noi a San Marino, si acceleri e si autorizzi. Non può la geopolitica tenere in ostaggio la salute degli italiani e degli europei. Se Sputnik è ok, in Europa si diano una mossa". Lo ha dichiarato a Stasera Italia Matteo Salvini, leader della Lega.